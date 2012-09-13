Шон Смит, убитый 11 сентября вместе с двумя другими дипломатами сотрудник консульства США в ливийском Бенгази, оказался известным геймером в многопользовательской ролевой игре Eve Online.

Смит, известный под ником Vile Rat ("Подлая крыса"), играл в эту MMORPG с 2006 года. По некоторым данным, во время атаки Смит общался со своими друзьями в EVE. Именно они первыми сообщили о том, что он может быть среди погибших. По их словам, Смит был известным и уважаемым геймером среди пользователей EVE, передали Вести.

"АН" писали, что сегодня посольство США в Берлине эвакуировано из-за угрозы взрыва.

Напомним, нападение на американское консульство в Бенгази 11 сентября совершила толпа радикальных исламистов. В четверг акции протеста рядом с американскими диппредставительствами продолжаются в Ливии, Иране, Египте, Йемене. Мусульмане выражают недовольство фильмом, в котором пророк Мухаммед показан в оскорбительном виде

Помимо Смита, в результате нападения был убит посол США Кристофер Стивенс, а также два охранника. Аналогичному нападению подверглось посольство США в столице Египта.





Экс-глава ЦРУ обвинил Барака Обаму в безграмотном ведении вешней политики, которое привело к гибели посла и трёх сотрудников дипмисии США в Ливии.