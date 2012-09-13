В Берлине эвакуировано посольство Соединённых Штатов

Американское посольство в Берлине эвакуировано из-за угрозы теракта. Как пишут местные СМИ, одна из сотрудниц дипмиссии пожаловалась на металлический привкус во рту после того, как получила документы от посетителя.



По другим данным, эвакуация началась из-за подозрительной посылки, передаёт "Маяк".



"АН" писали, что экс-глава ЦРУ обвинил Барака Обаму в безграмотном ведении вешней политики, которое привело к гибели посла и трёх сотрудников дипмисии США в Ливии.

Напомним, в четверг акции протеста рядом с американскими диппредставительствами продолжаются в Ливии, Иране, Египте, Йемене. Мусульмане выражают недовольство фильмом, в котором пророк Мухаммед показан в оскорбительном виде.