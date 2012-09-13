Посла Израиля в Панаме отозвали на родину из-за хамства

Израиль отозвал своего посла в Панаме Алекса Гилади на родину после того как министру иностранных дел еврейского государства поступили жалобы сотрудников на грубое и вызывающее поведение.

По утверждению сотрудников, Гилади кричал на них, в том числе повышая голос на старший персонал посольства в присутствии подчиненных, не слушался указаний офицера безопасности посольства и создавал в посольстве очень неприятную обстановку, мешавшую нормальной работе, передаёт портал Новости Израиля.

Для сбора свидетельских показаний в Панаму решением генерального инспектора внешнеполитического ведомства Израиля была направлена специальная рабочая группа, которая также оценит работу посольства в целом.