Экс-глава ЦРУ: убийство посла в Ливии – результат политики Обамы

Причиной беспорядков в Ливии, стоивших жизни послу США в этой стране и трём его сотрудникам, является непродуманная политика президента Обамы, заявил накануне экс-глава ЦРУ Майкл Хайден.

"Перед вторжением в Ирак, десять лет тому назад, я напомнил госсекретарю Колину Пауэллу о правиле Pottery Barn "тронул - купи": если нанес урон, должен приобрести испорченный товар. Это же правило действует и в Ливии - мы помогли свергнуть режим Каддафи и теперь несем ответственность за хаос в этой стране. Если раньше мы видели там угнетателя и угнетенных, то теперь нарратив изменился – Восток против Запада, клановые разборки, исламские экстремисты. Вышло наружу все, что ранее тлело под спудом", – заявил в эксклюзивном интервью телеканалу Newsmax TV четырёхзвёздный генерал, который возглавлял американскую разведку в 2006-2009 гг., передаёт портал Новости Израиля.

"АН" писали ранее в четверг, два американских эсминца – USS Laboon и USS McFaul – направлены к побережью Ливии. Боевые корабли вооружены ракетами "Tomahawk". На эсминцах находятся около 300 моряков и морских пехотинцев, готовых к выполнению специальной миссии в Ливии по приказу президента. Еще четыре эсминца ВМФ США в настоящее время находятся в Средиземноморье. Не исключается возможность проведения американцами антитеррористической операции на территории Ливии. Однако на данный момент Белый дом не комментирует данные сообщения.