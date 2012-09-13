В Йемене демонстранты атакуют посольство США

В столице Йемена Сане демонстранты напали на посольство США. В здании службы безопасности рядом с посольством разбиты стекла. Полиция предотвратила попытку прорыва через главный вход на территорию дипмиссии.

Нападение на посольство произошло в знак протеста против снятого в США фильма о пророке Мухаммеде.

Кроме того, демонстранты подожгли автомобили с дипломатическими номерами. Местная полиция открыла огонь, несколько человек получили ранения.

В настоящее время сотрудников дипмиссии эвакуируют в безопасное место.

Напомним, массовые беспорядки произошли и в Тунисе, и в Египте.

А во вторник в результате атаки на консульство США в Бенгази погиб американский посол в Ливии. Здание посольства было сожжено.