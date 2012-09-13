Итальянский сыр рикотта опасен для жизни: 14 заразившихся, 2 умерших

В США из Италии завезли партию итальянского сыра рикотта, зараженного бактериями листерии. После употребления в пищу этого сыра известно о 14 случаях заражения этими бактериями, два из которых имеют летальный исход.

Случаи заражения опасными бактериями зарегистрированы в округе Колумбия и штатах Флорида, Джорджия, Иллинойс, Индиана, Массачусетс, Мэриленд, Мэн, Монтана, Нью-Джерси, Нью-Мехико, Нью-Йорк, Огайо, Орегон, Пенсильвания, Вирджиния.

Власти США заявили, что сыр рикотта опасен для жизни, в связи с чем они призвали рестораны, кафе, а также жителей страны избавиться от сыра, который завезли в Америку между 20 июня и 9 августа.

Дистрибутором итальянского сыра является нью-йоркская компания Forever Cheese, которая на сегодняшний день уже отозвала почти 5 тысяч фунтов сыра, передает агенство Associated Press.