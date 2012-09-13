На экономический форум в Ялту приедет Кондолиза Райс

В работе 9-й Ялтинской ежегодной встречи «Украина и мир: преодолевая завтрашние вызовы вместе» примет участие 66-й государственный секретарь США (2005-2009), советник президента США по национальной безопасности (2001-2005), доктор Кондолиза РАЙС.

Об этом "АН-Крым"сообщили в пресс-службе форума «Ялтинская Европейская стратегия».

В пятницу, 14 сентября, доктор РАЙС откроет своим выступлением пленарную дискуссию, посвященную будущему глобального порядка и безопасности. Затем она примет участие в дискуссии, к которой также присоединятся комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ, заместитель генерального секретаря ООН (2001-2007), член парламента Индии Шаши ТАРУР и основатель, генеральный директор Лаборатории Касперского Евгений КАСПЕРСКИЙ.

Во второй день работы форума Кондолиза РАЙС примет участие в энергетической панели, которую вместе с ней проведут вице-премьер-министр Российской Федерации Аркадий ДВОРКОВИЧ, министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО, региональный управляющий директор компании «Шелл» в России, Украине и Каспийском регионе Маттиас БИКСЕЛЬ и генеральный директор ДТЭК Максим ТИМЧЕНКО. Участники дискуссии обсудят энергетические вызовы, стоящие перед Европой в эпоху кризиса, развитие альтернативных источников и энергетической безопасности региона, новые модели развития энергетического взаимодействия и сотрудничества между странами ЕС, Россией и Украиной, а также влияние этих факторов на процессы трансформации Европы.

Кроме Кондолизы РАЙС, в 9-й Ялтинской ежегодной встрече также примут участие другие высокопоставленные представители США. В пятницу, 14 сентября, пройдет интерактивная ланч-дискуссия, посвященная президентским выборам в США с участием бывшего главы администрации 44-го президента США (2010-2011) Уильяма ДЕЙЛИ, а также 58-го спикера Палаты представителей США Ньюта ГИНГРИЧА.