Ветеринары днем и ночью перехватывают машины со свининой, въезжающие в Крым

На пунктах пропуска в автономию обеспечено круглосуточное дежурство специалистов ветеринарной медицины и сотрудников отдела ветеринарной милиции совместно с работниками ГАИ.

Они контролируют ввоз продукции свиноводства из Запорожской области и других регионов Украины, передает пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

Контроль осуществляется с целью недопущения заноса возбудителя африканской чумы свиней на территорию Крыма, пояснили "АН-Крым" в службе.

С момента организации дежурства на территорию полуострова не допущено 84 автомобиля с запрещенной ко ввозу продукцией или животными. Кроме этого, на двух пунктах пропуска оборудованы дезинфицирующие барьеры для обработки ходовой части автотранспорта.

Кроме того, Государственная служба ветеринарной медицины АРК приостанавливает деятельность 23 субъектов хозяйствования до момента устранения нарушений действующего ветеринарного законодательства, 9 материалов переданы в правоохранительные органы для принятия мер прокурорского реагирования.

В хозяйствах и частном секторе продолжаются прививки всего поголовья свиней против классической чумы.