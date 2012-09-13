Китайским туристам не разрешили посещать Японию

До урегулирования конфликта вокруг спорных островов Дяоюйдао, национализированных Японией, китайские туристические фирмы рекомендуют своим гражданам отказаться от поездок в Японию в интересах безопасности.

Сотрудница крупнейшего в Китае туроператора CITS (China International Travel Service) Чжан Жуй сообщила, что "в интересах безопасности мы не советуем туристам отправляться в Японию сейчас, когда ситуация между двумя странами так накалена. Соответствующее указание мы получили от Управления по делам туризма". По ее словам, в настоящее время компания возвращает туристам, ранее оплатившим поездки в Японию, стоимость путевок.

Местные СМИ пишут, что указание туристического ведомства касается всех китайских туркомпаний. И хотя территориальный спор с Японией нанес китайской экономике существенный ущерб, однако в Китае считают, что национальный суверенитет дороже потерянной выгоды.