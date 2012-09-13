Немцам трудно совмещать работу и личную жизнь

Семьи в Германии страдают от нехватки времени: немцы разрываются между работой и личной жизнью. Недавнее исследование показало, что жизнь большинства немцев проходит в постоянном стрессе, и они хотят больше времени проводить со своими близкими.

Согласно недавнему опросу, немцам очень трудно совмещать работу и личную жизнь. Многие жалуются на то, что, даже придя домой из офиса, они не могут сосредоточиться на своей семье, так как вынуждены решать рабочие вопросы по телефону или электронной почте.

В ходе исследования, проведенного в июне 2012 года институтом демоскопии г. Алленсбах, было опрошено 1617 человек в возрасте от 16 лет. 83 % опрошенных заявили, что хотели бы больше времени проводить с близкими, но им это не удаётся, и только 28 % считают, что уделяют достаточно времени своей семье.

Для женщин, работающих неполный рабочий день, проблема состоит в том, чтобы, занимаясь детьми и домом, находитm ещё время и для себя.

Что касается распределения обязанностей в семье, то в 31% немецких семей задачи по ведению домашнего хозяйства распределены поровну.