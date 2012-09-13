В США считают, что атака на посольство в Ливии - запланированный акт насилия

В США официальные лица, которые расследуют нападение на посольство США в Ливии, произошедшее во вторник, считают, что атака на американское посольство в Бенгази - это заранее запланированный акт насилия.

В действиях нападавших отмечается профессионализм. Существуют предположения, что за атакой в ливийском Бенгази стоят вооруженные "джихадистские группировки".

Напомним, накануне в результате нападения на американское консульство в Бенгази погибли четыре американских дипломата, в том числе посол США в Ливии Кристофер Стивенс. В этой связи по распоряжению президента США Барака Обамы усилена охрана дипмиссий – Соединенные Штаты направили туда отряд морских пехотинцев. Кроме того, к побережью Ливии для обеспечения безопасности выдвинулись два американских военных корабля.

Сегодня стало известно, что в ночь на четверг в Тунисе и Египте полиция применила силу против демонстрантов, собравшихся у американских посольств. Толпу разгоняли слезоточивым газом. В Каире столкновения продолжаются до сих пор.