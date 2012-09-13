МАГАТЭ огласит свою позицию по Ирану
13 сентября 2012, 08:42 [ «Аргументы Недели» ]
13 сентября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено огласить свою позицию по Ирану. У экспертов вызывает озабоченность иранские предприятия по обогащению урана.
В черновом тексте резолюции, Россия, Франция, США, Китай, Великобритания и Германия единодушно выражают обеспокоенность атомной программой Тегерана. Однако Тегеран продолжает настаивать на исключительно мирном характере своей ядерной программы, передают интернет-СМИ.