МАГАТЭ огласит свою позицию по Ирану

13 сентября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено огласить свою позицию по Ирану. У экспертов вызывает озабоченность иранские предприятия по обогащению урана.

В черновом тексте резолюции, Россия, Франция, США, Китай, Великобритания и Германия единодушно выражают обеспокоенность атомной программой Тегерана. Однако Тегеран продолжает настаивать на исключительно мирном характере своей ядерной программы, передают интернет-СМИ.