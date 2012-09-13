Британские археологи обнаружили останки короля Англии Ричарда III

Британские археологи сделали сенсационную находку - обнаружили останки короля Англии Ричарда Третьего. Могила Ричарда III находится в городе Лестере под руинами церкви францисканцев.

На протяжении пяти столетий биография этого английского короля из династии Йорков интересовала многих историков и литераторов, передает Вести.ру. Драматург Уильям Шекспир написал одноименную пьесу.

Король Ричард III правил Англией всего два года. Он погиб в конце XV века в 1485 году в битве при Босворте, которая положила конец Войне Алой и Белой Розы. Тогда против Ричарда Третьего выступил Генрих из династии Тюдоров. По преданию, завоевав престол, он распорядился утопить тело своего предшественника, но монахи францисканского ордена сберегли останки. В ближайшее время ученые проведут генетическую экспертизу.