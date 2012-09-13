Косовская полиция задержала фальшивомонетчиков, изъяв $1млн подделок

Косовская полиция задержала банду фальшивомонетчиков, которые подделывали американскую валюту в крупных масштабах – у них изъяли фальшивок на миллион долларов. Стражи порядка арестовали пятерых граждан Албании.

По данным полиции, деньги печатали в одном из частных домов. Это самая большая партия подделок, которая была обнаружена в стране. Следователи считают, что поддельные доллары собирались сбыть в других странах, однако они не уточнили, в каких именно.