Часовую башню Биг-Бен переименовали в честь Елизаветы II

В Великобритании часовую башню Вестминстерского дворца в Лондоне, известную также как Биг-Бен по названию колокола на ней, официально переименовали в Башню Елизаветы - в честь королевы Великобритании Елизаветы II. Таблицу с новым именем башни в среду представил спикер Палаты Общин Джон Беркоу.

В этом году Великобритания отмечала 60-летний юбилей правления Елизаветы II.

Предложение о переименовании Биг-Бена появилось весной. 2 июня стало известно, что за него высказались более половины депутатов нижней палаты британского парламента, а в конце июня соответствующие изменения утвердил комитет Палаты Общин.

Часовая башня Вестминстерского дворца была построена в 1858 году. Сооружение высотой в 96,3 метра является одним из наиболее узнаваемых символов Великобритании.