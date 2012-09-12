Полиция Туниса разгоняет людей у посольства США газом

Полиция Туниса сегодня вынуждена была применить слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих против американского фильма о пророке Мухаммеде. У посольства США собралось около 200 человек.



Участники демонстрации, как и в Египте, сорвали с американского посольства в Тунисе флаг и сожгли его, начали бросать камни в полицейских, скандируя «Обама, Обама, мы здесь по славу ислама!».

В Ливии протесты завершились нападением на американское консульство в Бенгази. В ходе нападения погиб посол США в Ливии и еще три сотрудника дипмиссии. Президент США Барак Обама приказал усилить охрану дипломатических представительств США по всему миру.

В Египте выйти в пятницу на демонстрацию против фильма призвали "Братья-мусульмане".

Акции протеста вызваны информацией о фильме "Невиновность мусульман", в котором пророк Мухаммед якобы представлен в неприглядном виде.



