В Чехии от отравления паленой водкой скончались 15 человек

В Чехии произошло массовое отравление паленой водкой. По информации чешского правительства, в результате отравления в последние дни умерли 15 человек. 24 человека были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Многие потеряли зрение. Уже известно, что 410 торговых точек 70 торговали алкоголем, который был изготовлен подпольно. Полиция проводит рейды по магазинам и ларькам по всей стране.

Пока не уточняется, кто ответственен за производство водки, приведшей к массовой гибели людей. Установлено, что в водке, которую пили пострадавшие, был обнаружен метанол.