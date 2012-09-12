Подвергшейся издевательствам американке интернет-мир собрал 700 тысяч (ВИДЕО)

Десятки тысяч людей из 80 стран мира пожертвовали более 700 тысяч долларов жительнице американского города Рочестер (штат Нью-Йорк) Карэн Клейн, ставшей объектом насмешек и оскорблений школьников в автобусе.



68-летняя бабушка для восьми своих внуков, сопровождала, как всегда, ехавших домой из школы учеников в городке Грис (штат Нью-Йoрк), пригороде Рочестера. Совершенно неожиданно ее принялись оскорблять, причем самым изощренным образом, три юных пассажира. Когда дети напомнили ей о самоубийстве сына, Кэрен уже не выдержала и расплакалась. Один из них выложил видео в Интернете. После этого, вопреки ожиданиям обидчиков, этот ролик привлек внимание тысяч людей, сочувствующих пострадавшей - за три месяца его просмотрели почти 8,5 миллиона человек. Один из жителей Торонто, выросший в иммигрантской семье диетолог Макс Сидоров, в одном из интернет-сообществ предложил собрать для пострадавшей от оскорблений женщины пять тысяч долларов, чтобы она могла съездить отдохнуть и забыть о перенесенных испытаниях. Однако уже спустя несколько часов пожертвования пользователей интернета превысили эту сумму.

В итоге собрали 700 тысяч — этой суммы хватит, чтобы ни о чём не думать несколько лет подряд. Женщина уже выкупила дом и машину, а скоро начинает работать ее благотворительный фонд помощи жертвам насилия.



