Фото секретного тоннеля Берлускони размещены в Интернете (ФОТО)

Итальянский фотограф Антонелло Заппаду выложил серию снимков из особняка политика, на которых запечатлен секретный тоннель, вырытый под принадлежащей Берлускони виллой "Чертоза" на Сардинии.





Тайный проход ведет от дома к морю и, вероятно, был вырыт из соображений безопасности, а также в качестве дополнительного помещения для отдыха.



Вырубленный в скале широкий проход построен очень качественно - оснащен фонарями, лестницами и мостками, а также небольшой "пристанью", куда, в случае опасности, в экстренном порядке подается катер, на котором можно быстро покинуть виллу. Своды тоннеля обиты мозаикой, выполненной в древнеримском стиле.



Берлускони сам заявил в одном из интервью 2004 года, что спецслужбы настояли на оборудовании его особняка дополнительными средствами безопасности после 38 угроз, которые политик якобы получил в тот год, сообщают vesti.ru. Тогда же начались работы по рытью тоннеля. Предварительно, правда, политику пришлось настоять на том, чтобы его вилле был выдан статус "альтернативной резиденции", на территории которой "обеспечивается максимальная безопасность главы кабинета министров".















