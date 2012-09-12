Фотоконфуз: адмирал США чествовал ветеранов на фоне кораблей России

Во время речи американского адмирала Джона Нэфмана на съезде Демократической партии США ветераны ВМФ Америки испытали настоящий шок: выступление шло на фоне российских военных кораблей.



Нэфман пламенно чествовал ветеранов американского флота, а сзади на огромном экране выстроились корабли России, на корме которых красовался Андреевский флаг.



Роб Баркер, бывший техник, оставивший флот в 2006-м, по собственному признанию, был в шоке, когда по радарам распознал в ближайшем к себе судне, изображенном на экране, противолодочный корабль «Керчь», сообщает НТВ.



Роб Баркер, ветеран ВМФ США: «Извинения (от комитета — ред.) были бы очень кстати. Признали бы хотя бы тот факт, что да, ошиблись».



В другом судне американские эксперты узнали «Сметливого» — еще один противолодочный корабль российского флота.

Специалисты предполагают, что в качестве фоновой заставки для речи адмирала Джона Нэфмана была использована фотография Черноморского флота 6-летней давности: на сегодняшний день список российских боевых судов видоизменился.



В Демократической партии США прокомментировать ситуацию затруднились.





