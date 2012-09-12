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Майк Тайсон хочет петь и танцевать в мюзиклах

12 сентября 2012, 18:00 [ «Аргументы Недели» ]

Майк Тайсон хочет петь и танцевать в мюзиклах
фото с сайта peoples.ru

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, знаменитый боксер Майк Тайсон вовсю осваивает новую профессию. Как заявил 48-летний спортсмен во время визита в Гонконг, он хочет «петь и танцевать» в мюзиклах.

 «Я хочу танцевать и петь в мюзиклах, – сообщил Тайсон, отвечая на вопрос, чем он хочет заняться после окончания спортивной карьеры, которую завершил в 2005 году. – Я больше не хочу быть плохим парнем. А я всегда был плохим парнем, который хочет стать хорошим, но не знал, как это сделать. Я слишком много думал о том, как быть плохим».
Тайсон ранее снимался в нескольких телевизионных постановках и художественных фильмах, сообщает ИТАР-ТАСС. В прошлом году он выступил вместе с женой Лакией Спайсер в танцевальном шоу аргентинского танго. А в этом году принял участие в театральной постановке на Бродвее по сценарию фильма «Майк Тайсон: Абсолютная правда».
Тайсон находится в Гонконге для участия в форуме инвесторов по приглашению финансовой компании CLSA. Тема его выступления посвящена преодолению всех трудностей и проблем, с которыми он сталкивался в жизни.
Бывший боксер посетил родной город Брюса Ли . «Концепция и философия Брюса Ли потрясает воображение. Он был уличным бойцом и всегда дрался не на жизнь, а на смерть. Я бы не хотел биться с Брюсом Ли», – сказал Тайсон.

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