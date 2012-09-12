Власти Германии потребовали 50% от продажи девственности

Случилось так, что девушке из Румынии, обучающейся в одном из самых престижных немецких вузов, в один прекрасный момент срочно потребовались деньги. Для этого она решила продать самое дорогое, что у нее было, — девственность.



Выложив в Интернет предложение о продаже, девушка назначила цену в 10 тысяч евро. На предложение моментально откликнулись десятки желающих.

Выбрав достойного претендента, студентка совершила взаимовыгодный обмен.



Но предложение не обошли вниманием и налоговые службы Германии. Экстравагантный поступок румынки классифицировали как занятие проституцией и из вырученных 10 тысяч удержали ровно половину: свободная любовь облагается в Германии 50% налогом.



Теперь студентке придется в суде доказать, что на продажу она выставляла не сексуальную услугу, а «состояние души и тела». Как распорядится справедливый немецкий суд, покажет время, сообщает НТВ.







