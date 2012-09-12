В Грузии объявлен конкурс на дизайн мемориала погибшим в войне с Россией

Министерство обороны Грузии объявило конкурс на дизайн мемориала погибшим в августовской войне с Россией 2008 года. Единственное требование - на мемориале должны значиться имена погибших.

Об этом сообщается на официальной странице ведомства в сети Facebook.

Отправить конкурсные фото (в формате JPG) можно до 25 сентября на официальную электронную почту министерства konkursi@mod.gov.ge с указанием названия конкурса, имени, фамилии автора, а также его номера телефона.

Десять финалистов конкурса должны будут набрать наибольшее количество "лайков" (отправленные на почту Минобороны варианты будут выкладываться на странице ведомства в Facebook в альбоме "Мемориал"). После чего "компетентное жюри" выберет победителя.

Когда именно будет назван победитель конкурса, не уточняется. Известно лишь, что в качестве приза он получит ноутбук.



