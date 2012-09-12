Греция сдаст в аренду 40 необитаемых островов

Фонд развития активов Греческой республики определил 40 необитаемых островов, которые могут быть сданы в аренду на срок до 50 лет с целью привлечения средств для сокращения госдолга страны.

Площадь островов варьируется от 50 гектаров до 300 га. "Их можно превратить в первоклассные туристические курорты, оформив аредну на 30-50 лет", - заметил директор фонда Андреас Таранцис. При этом он не озвучил конкретных названий островов, сообщают vesti.ru .



Андреас Таранцис добавил, что выбор происходил с учетом сохранения национальной безопасности. "Действующее законодательство не позволяет нам просто продать их, да мы этого и не хотим", - отметил Таранцис.

Правительство Греции поручило фонду привлечь 50 млрд евро до 2020 г. за счет управления государственными активами, задействуя все активы для выполнения условий европейских кредиторов и сохранения Греции в зоне евро.





