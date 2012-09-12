На швейной фабрике в Карачи сгорели более 230 человек

В результате пожара на швейной фабрике в крупнейшем пакистанском городе Карачи сгорели более 230 человек. Число погибших достигло 236 человек. Пожар начался днем 11 сентября, но потушить огонь удалось только к вечеру.

Шеф полиции Карачи Икбаль Махмуд рассказал, что в настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы и извлекать тела погибших, поэтому число жертв может возрасти. Помимо погибших есть десятки раненых.

Сегодня пакистанские СМИ также сообщают о пожаре на обувной фабрике в городе Лахор на северо-востоке страны, в котором погибли не менее 25 человек, сообщает Reuters.