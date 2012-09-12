В Ливии погиб посол США

В Ливии погиб посол Соединенных Штатов Америки. Инцидент произошел в городе Бенгази в ходе ракетного удара. Вместе с ним погибли еще три сотрудника американских дипломатических структур.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей местных властей. Бенгази — второй по величине после Триполи город в Ливии. В феврале 2011 года в ходе гражданской войны в Ливии, город стал центром оппозиционных сил. С 21 февраля 2011 Бенгази не находится под контролем правительства Каддафи.