Судьба евро решается в Конституционном суде Германии

Судьба евро в среду будет решаться в Конституционном суде Германии, который сегодня вынесет решение - соответствует ли основному закону ФРГ и не нарушает ли суверенитет страны намерение правительства участвовать в новом фонде по спасению еврозоны.

Конституционный суд Германии получил около 40 тысяч жалоб, в которых жители настаивают на необходимости референдума в связи с принятием Бундестага двух документов - по бюджетному пакту Евросоюза и созданию Европейского стабфонда.

Первый документ предусматривает создание фонда помощи проблемным странам, второй определяет новые правила игры, по которым никто в Европе больше не сможет делать неподъемных долгов.

По мнению политолога Джулии Лангбейн, "если Германия сегодня заявит, что не поддерживает механизм финансовой стабильности в Европе, это нанесет сильнейший удар по доверию к евро и поставит под угрозу будущее ЕС".

Так что остается ждать решения суда и следить за курсом евро.