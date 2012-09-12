Россию и Китай убедили занять более жесткую позицию в отношении Ирана

Россию и Китай страны Запада убедили занять более жесткую позицию в отношении Ирана и его ядерной программы, об этом сообщают западные дипломатические источники. Об этом в среду сообщает Agence France-Presse.

Издание пишет, основываясь на информацию источников, что США, Великобритания, Франция и Германия смогли добиться от Москвы и Пекина согласия выразить "серьезную озабоченность" ядерными исследованиями Тегерана во время встречи МАГАТЭ, которая состоится 12 сентября.

В ходе переговоров участники "шестерки" международных посредников добились значительного сближения позиций. Однако пока неясно, в какой форме будет сделано предполагаемое осуждение Ирана Москвой и Пекином. Либо оно будет сделано в форме официального заявления, либо в форме резолюции, которая имеет больший вес, чем другие документы.