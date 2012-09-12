На американское консульство в Ливии совершено нападение, есть погибшие

Американское консульство во втором по величине городе Ливии, Бенгази, подверглось нападению. Погиб один из его сотрудников — гражданин США, второй получил ранения в руку. Об этом сообщают в среду арабские спутниковые телеканалы.

Здание посольства было взято штурмом и сожжено. В нападении участвовали две группировки бывших повстанцев — "Бригада 17 февраля" и "Бригада последователей шариата", передает телеканал "Аль-Джазира".

Власти США уже заявили, что в консульстве на момент нападения и пожара никого не было.

Предположительно, поводом для нападения мог стать показ киноленты в 11-ю годовщину терактов 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне в эфире американского телевидения, которую мусульмане по всему миру расценили как оскорбление пророка Мухаммеда и их религии.

Фильм уже стал причиной массовых волнений в Египте, где разъяренная толпа ворвалась на территорию посольства США в Каире, сорвав американский флаг.