Юристы Грузии объявили войну нарушениям избирательной кампании

Бой за честный подсчет голосов будет вестись всеми способами - в том числе, и в интернете. Появился сайт, на котором публикуются данные о попытках повлиять на результат предстоящего голосования нечестным путем.

Михеил Бенидзе, движение "За справедливые выборы": "Среди уже вскрытых нами фактов преобладают инциденты с оказанием давления на избирателей и попытки их подкупа. Также, к сожалению, не обходится без использования административного ресурса. Кстати, любой избиратель, если он станет свидетелем нарушения законодательства, может послать смс на бесплатный номер 2500 и рассказать об этом. Этот номер будет работать и в день выборов. Для нас очень важно, чтобы граждане делились с нами такой информацией. Мы опубликуем ее на своем сайте, а также будем соответственно реагировать. Необходимо добиться целостности картины происходящего на выборах в парламент", - публикует его слова georgiatimes.info.



К сожалению, местные чиновники не идут на контакт с грузинскими юристами и правозащитниками. Что, впрочем, неудивительно - ведь партия власти в Грузии сама нередко обвинялась в попытках подкупить или запугать избирателей.

Леван Натрошвили, "Transparency International-Georgia": "Наша организация начала мониторинг еще в октябре 2011 года. Замечаний очень много, и все они разные - нарушено практически все, что могло бы быть нарушено. Мы требуем реакции от соответствующих органов - государственного аудита, центральной избирательной комиссии, прокуратуры. Но они совсем не интересуются, а если и есть какая-то реакция, то она совсем неадекватна, как и применяемые санкции. А если вы хотите проведения нормальной избирательной кампании, то игнорирование фактов нарушений и неадекватная реакция на них должны быть исключены".



