Премьер-министр Крыма не переписывается на крымскотатарском языке

Совет министров Крыма готов оформлять ответы на информационные запросы и обращения граждан на крымскотатарском языке только по решению суда.

Это следует из ответа председателя Совета министров АРК Анатолия МОГИЛЕВА на вопрос «Аргументов недели — Крым» о том, почему в правительстве игнорируют соответствующую норму закона об основах государственной языковой политики.

Напомним, недавно «Аргументы недели — Крым» направили информзапросы на крымскотатарском языке в Совет министров, Верховную Раду АРК и Постоянное представительство президента Украины в АРК. Однако получили ответ на этом же языке только от последнего. В Совмине же предпочли ответить на русском. Притом, что еще в середине августа МОГИЛЕВ уверял журналистов, что в правительстве есть переводчики с крымскотатарского языка.

В то же время теперь на вопрос, есть ли такие переводчики в действительности, глава крымского правительства ответил: «У нас работают люди крымскотатарской национальности, которые могут перевести. Потому что вы понимаете русский язык. А они следуют пониманию того, что вы знаете этот язык».

Однако на уточнение, почему же эти люди не могут оформлять ответы на крымскотатарском языке, МОГИЛЕВ заявил, что чиновники готовы это делать по решению суда.

«Чем вас не устроил ответ на русском языке? Вы просили на крымскотатарском языке? Вам так удобнее? Закон в стране позволяет любому человеку обратиться на том языке, который признан региональным. Вы направили вопрос на таком-то языке, получили ответ на региональном языке. Если вы его не понимаете, вы может обратиться в суд и сказать, что мы не понимаем русского языка и просим отвечать нам только на татарском. Суд обяжет чиновников ответить на татарском», — сказал он, добавив, что данная проблема «высосана из пальца».

Отметим, что в данном случае МОГИЛЕВ называет «высосанном из пальца» игнорирование Закона Украины «Об основах государственной языковой политики», п. 3 ст. 5 которого регламентирует «способствование использованию региональных языков или языков меньшинств в устной и письменной форме в сфере образования, в СМИ и создания возможностей для их использования в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в границах территорий, на которых такие языки используются и с учетом состояния каждого языка».