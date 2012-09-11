В честь принцессы Дианы названа орхидея

Принц Уильям и его жена Кейт путешествуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Первым пунктом их десятидневной поездки стал Сингапур. Там они посетили ботанический сад, в котором новый вид орхидеи назван в честь принцессы Дианы.

Как отметил принц Уильям - «орхидея великолепна».



Диана трагически погибла 15 лет назад в 1997 году в авиакатастрофе в Париже за несколько недель до ее путешествия в Сингапур для презентации этого нового вида орхидеи. «Печально, что Диана не увидела свой цветок, но сегодня Уильям и Кейт как будто сделали это за неё», - заявил директор ботанического музея.



