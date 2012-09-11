Мужчина рухнул на улицу Лондона, выпав из пролетающего самолета

На одну из улиц дорогого района Мортлейк на юго-западе Лондона, в то время как жители спешили на работу, с неба упало бездыханное тело. Люди вызвали скорую помощь, однако прибывшие врачи ничем не смогли ему помочь.

Житель Северной Африки к тому моменту, как его обнаружили, был уже мертв. Лондонский район Мортлейк, где был обнаружен труп, находится примерно в 15 километрах от аэропорта Хитроу. Полиция предполагает, что погибший был африканским беженцем, который "зайцем" проник на самолет и спрятался в нише для шасси, где и погиб либо от переохлаждения, либо от шасси, которые его раздавили при втягивании.



Жители района, куда упало «небесное» тело, рассказали, что слышали громкий хлопок от удара трупа о землю. "Это невероятно. Первое, что я подумал, когда увидел тело, было то, что оно, должно быть, упало с огромной высоты", - сообщил один из жителей престижного района. И добавил, что вокруг головы нелегала образовалась огромная лужа крови.



