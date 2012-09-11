Ассанж подаст в суд на фестиваль, если пройдет показ фильма о WikiLeaks

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж намерен предъявить иск организаторам американского кинофестиваля "На юг через юго-запад", если на нем продемонстрируют документальный фильм о сайте.

По мнению Ассанжа фильм "Wikileaks: секреты и ложь" нарушает его право на неприкосновенность частной жизни, содержит клевету и недостоверные сведения.

Этот фильм снят независимой британской компанией Oxford film & Television и впервые был показан в эфире британского телеканала More4 в ноябре 2011 года.



Основатель WikiLeaks затем потребовал отменить показ фильма в США и обратился в Управление по делам радио, телевидения и предприятий связи, заявив, что Oxford film & Television нарушила закон о телевещании. Управление, проведя расследование, не нашло оснований для удовлетворения требований Ассанжа.



Напомним, скандал вокруг портала WikiLeaks разразился после публикации на сайте документов дипломатической службы США. При этом 20 августа 2010 года шведская прокуратура выдала ордер на арест основателя WikiLeaks. Австралийца заподозрили в изнасиловании и домогательствах. Сам Ассанж утверждает что истинным мотивом дела против него стала деятельность WikiLeaks.



