35-летняя неонацистка приговорена к тюрьме за угрозы убийства Николя Саркози

Во Франции 35-летняя женщина, придерживающаяся ультраправых политических взглядов, приговорена к году тюрьмы за угрозы в адрес экс-президента Николя Саркози во времена его правления государством.

Адвокат осуждённой Асcна Мубси объяснил прессе, что в феврале 2012 года его подзащитная отправила несколько писем с угрозами, передал портал Новости Армении. Ситуация повторилась в марте, затем в апреле.

Подзащитная не захотела подвергнуться психиатрической экспертизе, также выяснилось, что она придерживается крайне правых взглядов.

Ранее обвиняемая уже была приговорена к 12 месяцам тюрьмы, шесть из них - условный срок. Теперь к этому прибавится год заключения за угрозы в адрес бывшего президента.