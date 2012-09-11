Бывший премьер Франции помещен в камеру жандармерии Парижа

Бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен сегодня утром задержан полицией Парижа после допроса по делу о мошенничестве. Его вызывали в отдел, чтобы он объяснил участие в скандале вокруг группы "Релэ и Шато".



Данная ассоциация, основанная во Франции в 1954 году, объединяет свыше 500 независимых ресторанов и гостиниц в более чем 60 странах мира.



В ноябре 2011 года жандармерия Страсбурга арестовала по обвинению "в мошенничестве в составе организованной преступной группировки" бывшего главу "Релэ и Шато" Режи Було — близкого друга де Вильпена. По данным следствия, благодаря системе скрытых комиссионных выплат Було украл с 2002 по 2008 годы порядка 1,6 млн евро.

Следователей интересовало, что мог сделать де Вильпен, занимавший пост премьера с 2005 по 2007 годы, чтобы помочь своему другу избежать наказания.



Дело в том, что недавно в деле появились записи телефонных разговоров де Вильпена и Було, на которых бывший хозяин Матиньонского дворца хвастался тем, что сумел заставить новых руководителей "Релэ и Шато", узнавших о мошеннических действиях Було, не обращаться в полицию. "Нагнал на них страху в десять раз больше, чем они могли себе представить", — сказал тогда де Вильпен, сообщают vesti.ru.



Летом этого года Було был отпущен на свободу после семи месяцев предварительного заключения. Де Вильпен ранее заявил о том, что он не имеет никакого отношения к этому делу.



