В Китае никто не знает о местонахождении второго человека государства ВИДЕО

В Китае пропал зампредседателя страны, Си Цзиньпин, которого многие называют преемником Ху Цзиньтао. Он пропал из поля зрения уже больше недели. Версии ходят самые разные — от увольнения до трагической гибели.

Его исчезновение многие заметили не сразу, хотя официальная хроника в вечерних новостях 2 сентября неожиданно вышла без Си Цзиньпина.

Человек, которого уже почти официально называют будущим председателем, неожиданно исчез с телеэкранов. Не состоялись без объяснения причин запланированные встречи с Хиллари Клинтон, премьер-министрами Дании и Сингапура.

Официальные источники долго молчали.



Потом появилась версия о травме. 59-летний Си Цзиньпин совершал ежедневный заплыв в бассейне и повредил спину.

Потом появились слухи о том, что политик якобы попал в ДТП и был тяжело ранен. Многие, похоже, готовы поверить чему угодно: слишком много в последнее время загадочных исчезновений и таинственных происшествий.

Си Цзиньпин занимает пост заместителя председателя КНР и, таким образом, является вторым человеком в государстве. Непросто было ему подняться на вершину власти. Отец политика — вице-премьер, был репрессирован, а сам Си Цзиньпин сослан в деревню.



С началом реформ молодой человек получил шанс пойти по стопам отца и даже превзойти его. То, что именно ему суждено стать следующим председателем, казалось бы, дело решенное. Официально об этом должны были объявить на XVIII съезде партии, сообщают vesti.ru.

Но когда откроется этот съезд? Одни говорят, в конце сентября, другие — в октябре. Истинного положения дел не знает никто.

В преддверие съезда, на котором должна произойти передача власти следующему поколению лидеров, Пекин замер в томительном ожидании.



