Facebook помогает талибам вычислить солдат НАТО

Талибы охотятся на солдат Международных сил содействия безопасности (ISAF), воюющих в Афганистане, с помощью поддельных аккаунтов в социальных сетях. В Австралии даже выпущен специальный справочник, предупреждающий об этом.



Талибы создают в Facebook профили с фотографиями красивых девушек, под именем которых знакомятся с солдатами НАТО назначают встречу, которые часто оказываются смертельными для солдат.

Иногда бойцы в беседе с законспирированным врагом выдают информацию о военных базах и передвижениях войск, сообщает vz.ru.

Талибы в целях психологической войны также используют твиттер-аккаунт @ABalkhi, который постоянно сообщает о скорой победе над НАТО.



