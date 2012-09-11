//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//В мире

Китай направил военные корабли к островам Дяоюйтай, за которые спорит с Японией

11 сентября 2012, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]

Китай направил военные корабли к островам Дяоюйтай, за которые спорит с Японией
Фото с сайта bbc.co.uk

В район акватории островов в Восточно-Китайском море, принадлежность которых является предметом спора между Японией и КНР,  официальный Пекин для "защиты суверенитета страны" направил два патрульных корабля.

Служба Китайского морского надзора, занимающаяся обеспечением правопорядка в море, "составила план действий для защиты суверенитета и будет действовать в зависимости от развития ситуации", - со ссыкой на Синьхуа передаёт Би-Би-Си.

Решение об этом было принято на следующий день после того, как Япония подтвердила намерение купить острова, которые в Японии называют Сенкаку, а в Китае – Дяоюйтай, у частных владельцев. Японский кабинет министров принял решение о выделении средств для приобретения островов. Во вторник Япония подтвердила подписание контракта о покупке трех островов у семьи Кирухара.

"АН" писали, что неделю назад КНР призвала США не занимать чью-либо сторону в споре Японии и Китая за острова.

Напомним интерес к четырём необитаемым островам в 170 км к северо-востоку от Тайваня вблизи крупных судоходных маршрутов резко обострился у Японии и Китая после того, как в 1999-м году здесь были обнаружены значительные запасы природного газа, оцениваемые приблизительно в 200 млрд кубометров.

Сейчас контроль над островами, богатыми природными ресурсами, осуществляет Япония. На них, помимо Китая, также претендует Тайвань.

Китай осудил планы Японии по опокупке островов, назвав их противозаконными, и предупредил, что это может негативно повлиять на отношения между странами.


Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЛБ

//новости партнеров

//Новости МирТесен

//В мире

Тайны Латвии: легенды Рижского замка

Тайны Латвии: легенды Рижского замка

На самом берегу реки Даугавы возвышается красивейший дворцовый комплекс – Рижский замок. Это культурно-историческое наследие латвийской столице, яркий образец архитектуры средневековья.

//Политика

Россия на месяц становится председателем в Совбезе ООН

Россия на месяц становится председателем в Совбезе ООН

В сентябре председательство в Совете безопасности ООН переходит России. Отмечается, что на текущий месяц запланировано достаточно много мероприятий по линии Совета. Об этом рассказал первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский.

//В мире

Зеленский: МИД не хотел допустить разговора с Путиным

Зеленский: МИД не хотел допустить разговора с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сформированное при Петре Порошенко Министерство иностранных дел создавало препятствия для встречи главы государства с российским лидером Владимиром Путиным.

//Экономика

Швеция может ввести налог для банков из-за России

Швеция может ввести налог для банков из-за России

Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков. Согласно источнику, данные действия рассматриваются из - за "наращивания военного присутствия России в Балтийском море".

//Здоровье

Названы ранние признаки диабета, которые можно спутать с симптомами других болезней

Названы ранние признаки диабета, которые можно спутать с симптомами других болезней

Эксперты из The Global Diabetes Community назвали ранние симптомы диабета, которые люди могут спутать с признаками менее опасных болезней. Специалисты призывают обратить внимание на восемь факторов.

//Новости СМИ2

//Здоровье

Ученые создали новейший препарат для борьбы с ВИЧ

Ученые создали новейший препарат для борьбы с ВИЧ

Научная группа из школы медицины Маунт-Синай создала новый инновационный препарат против ВИЧ. По словам учёных, вакцина способствует вырабатыванию антител в организме. Сейчас готовится набор добровольцев.

//Шоу-бизнес

Лиза Галкина захотела сделать красивую прическу мамочке

Лиза Галкина захотела сделать красивую прическу мамочке

Дочка звёздных супругов Лиза Галкина решила попробовать себя в роли личного стилиста Аллы Пугачёвой. Маленькая девочка осмелилась изменить образ Примадонны, сделав новую причёску.

//Шоу-бизнес

Полина Гагарина показала идеальную фигуру в остромодном наряде с велосипедками

Полина Гагарина показала идеальную фигуру в остромодном наряде с велосипедками

Популярная российская певица Полина Гагарина продемонстрировала идеальную фигуру в остромодном наряде с велосипедками. Фотографию, которая очень понравилась фанатам, артистка опубликовала накануне.

//Шоу-бизнес

60-летний Александр Малинин восхитил поклонников своей физической формой

60-летний Александр Малинин восхитил поклонников своей физической формой

Знаменитый российский певец Александр Малинин поразил поклонников своей прекрасной физической формой. В ноябре текущего года артисту исполнится 61 год, однако мало кто мог бы дать ему этот возраст.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//В мире

На Украине захотели дешевый бензин

На Украине захотели дешевый бензин

На Украине жители страны создали петицию, в которой обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием понизить цены на бензин. Отмечается, что в 2019 году на Украине сократили импорт бензина почти на 9%.

//Происшествия

В Оренбурге прокуратура устанавливает причину гибели 65 животных

В Оренбурге прокуратура устанавливает причину гибели 65 животных

В Оренбурге сотрудники прокуратуры устанавливают причины смерти 65 собак и кошек в местном приюте для животных. Сообщается, что несколько волонтёров обратились за медицинской помощью.

//В мире

В Госдуме заявили, что Вторая Мировая война для Эстонии не начиналась

В Госдуме заявили, что Вторая Мировая война для Эстонии не начиналась

В Госдуме раскритиковали заявление президента Эстонии о том, что Вторая Мировая война закончилась для страны только в 1994 году – когда российские войска покинули территорию республики.

//Происшествия

ДТП в Воронежской области привело к гибели четырёх человек

ДТП в Воронежской области привело к гибели четырёх человек

В Воронежской области в результате столкновения нескольких автомобилей на федеральной трассе М-4 «Дон» погибло четыре человека, ещё двое получили травмы, рассказали в МЧС.

//Спорт

Разве «Чернов – ван лав» не заслуживает промежуточного лидерства «Ростова» в РПЛ?

Разве «Чернов – ван лав» не заслуживает промежуточного лидерства «Ростова» в РПЛ?

После победы в восьмом туре над «Локомотивом» донские футболисты ушли на перерыв в чемпионате, разделяя первую строчку в турнирной таблице с соседом по региону, «Краснодаром», и петербургским «Зенитом».

//Спорт

«Зенит» одержал очень важную победу над «Спартаком» 1:0

«Зенит» одержал очень важную победу над «Спартаком» 1:0

Сегодня, 1 сентября 2019 года в Тушино, на стадионе «Открытие Арена» сойдутся в матче Спартак — Зенит принципиальные соперники по российскому чемпионату. Арбитр поединка Виталий Мешков (Дмитров).

//В мире

В США заявили, что продолжат поддерживать Украину

В США заявили, что продолжат поддерживать Украину

Вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве заявил, что США намерены продолжать оказывать Украине всяческую поддержку.

//В мире

Трамп рассказал о предстоящих переговорах с Китаем

Трамп рассказал о предстоящих переговорах с Китаем

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подтвердил информацию о том, что торговые переговоры между США и Китаем пройдут в сентябре. Трамп уверен, что у КНР нет выбора, кроме переговоров.

//Шоу-бизнес

В Сети появилось видео c концерта Nirvana

В Сети появилось видео c концерта Nirvana

В Интернете появилось видео с концерта культовой гранж-группы Nirvana, отыгранного музыкантами в 1993 году. В ходе выступления были исполнены многие хиты коллектива.

//Общество

Драматичные эпизоды Второй мировой войны, которые мы плохо помним

Драматичные эпизоды Второй мировой войны, которые мы плохо помним

80 лет назад – 1 сентября 1939 г. войска вермахта без объявления войны вторглись на территорию Польши. Англия и Франция, предоставившие стране гарантии безопасности, 3 сентября объявили Германии войну. Так началась самая кровопролитная и разрушительная война в истории человечества.

//В мире

Российский политолог рассказал, зачем Швеции новый налог для банков

Российский политолог рассказал, зачем Швеции новый налог для банков

Российский политолог Юрий Светов оценил намерения властей Швеции ввести новый налог для банков, чтобы увеличить оборонный потенциал страны в связи с «наращиванием военного присутствия» России в Балтике.

//Общество

Воеводина в соцсети заговорила о своём разводе с экс-королем Малайзии

Воеводина в соцсети заговорила о своём разводе с экс-королем Малайзии

Российская модель Оксана Воеводина призналась, почему не хочет озвучивать причину развода с бывшим королём Малайзии Мухаммадом V. По словам девушки, она не хочет навредить близким.

//Общество

КГБ доказал: Бог есть. Новый фильм Андрея Караулова

КГБ доказал: Бог есть. Новый фильм Андрея Караулова

Городская легенда гласит, что 31 декабря 1955-го жительница Куйбышева Зоя Карнаухова впала в неизвестное науке состояние, после того как решила потанцевать с иконой святителя Николая Чудотворца.

//Экономика

Что ожидает рубль в сентябре?

Что ожидает рубль в сентябре?

Аналитики предположили, какие изменения ожидают российскую валюту в начале осени. Эксперты уверены: сентябрь окажется непростым для рубля. При этом многие считают, что валюта РФ избежит сильного падения.

//Шоу-бизнес

Лобода рассказала о песне Пугачевой и титуле "преемницы" Примадонны

Лобода рассказала о песне Пугачевой и титуле "преемницы" Примадонны

Популярная певица Светлана Лобода призналась, что ей было тяжело решиться спеть песню Аллы Пугачевой «Живи спокойно, страна!». По словам звезды, Примадонна убедила её отбросить лишнюю скромность.

//В мире

Президент Эстонии: Для нас Вторая мировая война закончилась 25 лет назад

Президент Эстонии: Для нас Вторая мировая война закончилась 25 лет назад

Сегодня, 1 сентября, президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла участие вместе с 15 другими государственными лидерами в мемориальном мероприятии в Варшаве, посвященном годовщине начала Второй мировой войны.

//Общество

Соловьёв раскритиковал оппозиционеров, обещающих «наказать» за Беслан

Соловьёв раскритиковал оппозиционеров, обещающих «наказать» за Беслан

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв на своём Telegram-канале резко высказался в адрес оппозиционеров, которые в годовщину трагедии пообещали наказать «виновных» в теракте.

//В мире

Елизавета II подшутила над туристами из США

Елизавета II подшутила над туристами из США

Королева Великобритании Елизавета II подшутила над туристами из Соединённых Штатов, когда гуляла в окрестностях замка Балморал в Шотландии вместе со своим охранником.

//Новости партнеров

//В мире

Коломойский рассказал, что обсуждал дефолт с Зеленским

Коломойский рассказал, что обсуждал дефолт с Зеленским

Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, как год назад обсуждал с нынешним президентом страны Владимиром Зеленским возможность дефолта. По словам олигарха, глава государства осознаёт лежащую на нём ответственность.

//Общество

Беслан могут сделать символом счастливого детства

Беслан могут сделать символом счастливого детства

В Северной Осетии пострадавшие во время теракта 1 сентября 2004 года в Беслане предложили сделать город символом счастливого детства. О задумке рассказала возглавляющая комитет «Матери Беслана» Сусанна Дудиева.

//Армия

В Госдуме прокомментировали новые правила призыва в армию

В Госдуме прокомментировали новые правила призыва в армию

В Госдуме первый заместитель председателя комитета по обороне Александр Шерин прокомментировал новые изменения в правилах призыва в армию, касающиеся отсрочки или освобождения от воинской службы.

//В мире

Главе МИД Латвии напомнили о его советском прошлом

Главе МИД Латвии напомнили о его советском прошлом

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков раскритиковал заявление министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича о том, что Прибалтика никогда не входила в состав СССР, а была просто оккупация.

//В мире

В Латвии подорожала скорая помощь

В Латвии подорожала скорая помощь

Правительство Латвии одобрило поправки к прейскуранту СНМП. Изменения произведены в соответствии с фактическими расходами на сегодняшний день, и они в основном относятся к учреждениям и предприятиям.

//Происшествия

Легковушка снесла двух пешеходов и врезалась в столб

Легковушка снесла двух пешеходов и врезалась в столб

В воскресенье, 1 сентября, в Санкт-Петербурге в Выборгском районе на пересечении улиц Николая Рублева и Федора Абрамова иномарка вылетела на тротуар и наехала на пешеходов.

//Новости СМИ2

//Спорт

«Урал» терпит поражение от «Краснодара» 2:4

«Урал» терпит поражение от «Краснодара» 2:4

Сегодня состоялся матч чемпионата России «Урал» – «Краснодар». Коллектив Дмитрия Парфенова отличается результативностью и непредсказуемостью, на своей территории «шмели» способны ужалить любого соперника.

//Происшествия

Три мальчика пострадали на аттракционе в парке в центре Москвы

Три мальчика пострадали на аттракционе в парке в центре Москвы

В воскресенье, 1 сентября, в Москве на детской площадке в Делегатском парке пострадали два мальчика. Отмечается, что во время игры школьники получили травмы.

//Шоу-бизнес

Наргиз извинилась перед Валерией за «телочку в туфлях»

Наргиз извинилась перед Валерией за «телочку в туфлях»

Певица Наргиз в социальной сети опубликовала пост, в котором извинилась перед Валерией за свою «бестактную оговорку». По словам Закировой, она неверно высказалась, из-за чего могло создаться впечатление, что она плохо относится к певице.

//Политика

Башар Асад отправил брата под арест после постов его сына про роскошную жизнь

Башар Асад отправил брата под арест после постов его сына про роскошную жизнь

Двоюродный брат Башара Асада магнат Рами Махлуф оказался под арестом. Как сообщают местные СМИ, это произошло после публикаций сына бизнесмена в социальных сетях, в которых он хвастался шикарной жизнью.

//В мире

Папа Римский опоздал на проповедь, застряв в лифте

Папа Римский опоздал на проповедь, застряв в лифте

Пожарные вызволили главу католической церкви Франциска. Он застрял в лифте.Только потом его смогли достать оттуда пожарные. Об этом сообщило агентство Reuters.

//Политика

Зеленский признался, что после выборов стал политическим "подкаблучником"

Зеленский признался, что после выборов стал политическим "подкаблучником"

Президент Украины назвал своего главного советника, с кем он обязательно советуется по сложным вопросам. Им оказалась его собственная жена. Об этом сообщают украинские СМИ.

//Новости МирТесен

//В мире

Дуда: Германия должна заплатить за ущерб от Второй мировой войны

Дуда: Германия должна заплатить за ущерб от Второй мировой войны

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава намерена просить Берлин возместить ущерб, нанесенный Второй мировой войной. По его словам, в скором времени они потребуют репарации от Германии.

//Шоу-бизнес

Рудковская и Плющенко не станут отдавать сына в школу

Рудковская и Плющенко не станут отдавать сына в школу

Российский продюсер Яна Рудковская рассказала, что её шестилетний сын Саша не будет ходить в школу. У ребёнка много времени уходит на тренировки по фигурному катанию.

//Шоу-бизнес

Бузова в оранжевом топе порадовала поклонников танцем

Бузова в оранжевом топе порадовала поклонников танцем

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с поклонниками видео, на кадрах которого знаменитость танцует около автомобиля с подругой под зажигательный трек.

//В мире

Зеленский рассказал, что считает своим главным достижением на президентском посту

Зеленский рассказал, что считает своим главным достижением на президентском посту

Президент Украины Владимир Зеленский, анализируя первые 100 дней на посту главы государства, рассказал, что считает своим основным достижением в этой должности.

//В мире

У Зеленского передумали съезжать с Банковой

У Зеленского передумали съезжать с Банковой

Зеленский не сможет выполнить одно из своих предвыборных обещаний, которое было символом отказа от системы власти его предшественников. Переезд администрации в другое здание откладывается и может вовсе не состояться. Об этом сообщают украинские СМИ.

//В мире

Президент Польши: мир вынес мало уроков из Второй мировой войны

Президент Польши: мир вынес мало уроков из Второй мировой войны

Президент Польши Анджей Дуда днем в воскресенье, 1 сентября, заявил, что мир вынес мало уроков из Второй мировой войны. Об этом политик заявил сегодня на торжественной церемонии в Варшаве.

//Политика

Захарова оценила "современный критерий" отбора стран на годовщину войны

Захарова оценила "современный критерий" отбора стран на годовщину войны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщение о причине Польши не приглашать Россию на 80-ю годовщину с начала Второй мировой войны. Дипломата возмутил отбор стран по "современному критерию".

//В мире

Украинские депутаты устроили "бои за бюджет"

Украинские депутаты устроили "бои за бюджет"

Стало известно о драке украинских депутатов в городе Южноукраинск в Николаевской области. Конфликт произошёл между депутатами городского совета Виктором Бабичем и Александром Курдасовым.

//Происшествия

На северо-западе Москвы мотоцикл врезался в столб, двое пострадавших

На северо-западе Москвы мотоцикл врезался в столб, двое пострадавших

Мотоцикл врезался в фонарный столб в столичном районе Строгино. Согласно последней информации пресс-службы управления ГИБДД РФ по городу, в результате данной аварии пострадали два человека.

//В мире

Зеленский не собирается выпрашивать деньги у США

Зеленский не собирается выпрашивать деньги у США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается стоять с "протянутой рукой" перед Соединёнными Штатами. По его словам, Украина должна быть сильной и независимой страной.

//В мире

Лукашенко пообещал в день рождения купить себе телочку за свои деньги

Лукашенко пообещал в день рождения купить себе телочку за свои деньги

В свой день рождения президент Белоруссии решил купить себе корову. Видео распространили белорусские СМИ. Забавный эпизод произошел во время встречи с производителями сельскохозяйственной продукции.

//Происшествия

На Урале найдены восемь туристов, которые ранее потерялись в национальном парке

На Урале найдены восемь туристов, которые ранее потерялись в национальном парке

Спасателям удалось найти группу из восьми туристов, которые ранее потерялись в национальном парке Зюраткуль, расположенном в Челябинской области. Данную информацию предоставили в МЧС России.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

К сложнейшим поискам отца и дочери приступили хабаровские спасатели
2

В Госдуме заявили, что Вторая Мировая война для Эстонии не начиналась
3

Что ожидает рубль в сентябре?
4

Президент Эстонии: Для нас Вторая мировая война закончилась 25 лет назад
5

Рудковская и Плющенко не станут отдавать сына в школу

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры