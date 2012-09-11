Китай направил военные корабли к островам Дяоюйтай, за которые спорит с Японией

В район акватории островов в Восточно-Китайском море, принадлежность которых является предметом спора между Японией и КНР, официальный Пекин для "защиты суверенитета страны" направил два патрульных корабля.

Служба Китайского морского надзора, занимающаяся обеспечением правопорядка в море, "составила план действий для защиты суверенитета и будет действовать в зависимости от развития ситуации", - со ссыкой на Синьхуа передаёт Би-Би-Си.

Решение об этом было принято на следующий день после того, как Япония подтвердила намерение купить острова, которые в Японии называют Сенкаку, а в Китае – Дяоюйтай, у частных владельцев. Японский кабинет министров принял решение о выделении средств для приобретения островов. Во вторник Япония подтвердила подписание контракта о покупке трех островов у семьи Кирухара.

"АН" писали, что неделю назад КНР призвала США не занимать чью-либо сторону в споре Японии и Китая за острова.

Напомним интерес к четырём необитаемым островам в 170 км к северо-востоку от Тайваня вблизи крупных судоходных маршрутов резко обострился у Японии и Китая после того, как в 1999-м году здесь были обнаружены значительные запасы природного газа, оцениваемые приблизительно в 200 млрд кубометров.

Сейчас контроль над островами, богатыми природными ресурсами, осуществляет Япония. На них, помимо Китая, также претендует Тайвань.

Китай осудил планы Японии по опокупке островов, назвав их противозаконными, и предупредил, что это может негативно повлиять на отношения между странами.





