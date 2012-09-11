В Индии автобус упал с обрыва высотой в 150 метров

На севере Индии произошла автомобильная авария, жертвами которой стали около 30 человек. В штате Химачал-Прадеш пассажирский автобус упал с обрыва высотой около 150 метров. На месте найдены 28 тел погибших.



Еще пять человек получили травмы и госпитализированы. Согласно иным данным, в ДТП пострадали 10 человек, передает РИА Новости. Отмечается, что автобус был переполнен. По одной из версий, автобус упал с обрыва, когда водитель менял положение своего сидения и отвлекся. Ранее АН сообщали о крупном ДТП с автобусом в Непале. На горной дороге в 400 километрах к северо-западу от столицы страны - города Катманду перевернулся автобус.



