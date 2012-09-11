Южная Корея в третий раз попытается запустить ракету KSLV-1 со спутником

В октябре власти Южной Кореи предпримут третью попытку запустить в космос построенную при участии России ракету-носитель с научным спутником. Как ожидается, запуск двухступенчатой ракеты-носителя KSLV-1 состоится между 26 и 31 числом.



Об этом заявило Министерство образования, науки и технологий Южной Кореи. Первые два пуска космического ракетного комплекса, осуществленные в рамках соглашения с Россией, завершились неудачей. Напомним, двухсторонний контракт о создании KSLV-1 был подписан в октябре 2004 года, передает РБК. С российской стороны в проекте участвуют ГКНПЦ им.М.В.Хруничева и НПО "Энергомаш".