Директора Ялтинского заповедника оштрафовали за вождение туристов в пещеры

Расположенные на плато Ай-Петри три пещеры эксплуатировались в качестве туристических объектов без правоустанавливающих документов.

Это пещеры Трехглазка, Ялтинская и Геофизическая, сообщает Территориальное управление Госгорпромнадзора по АРК и Севастополю.

«Пещеры использовались без каких-либо правоустанавливающих документов на право пользования недрами, не связанное с добычей полезных ископаемых: разрешение на пользование недрами, проект эксплуатации, акт горного отвода», - уточнили в ведомстве.

По результатам проверки Крымской государственной инспекции по надзору в горнодобывающей и химической промышленности директор Ялтинского горно-лесного заповедника Владимир КАПИТОНОВ привлечен к административной ответственности.

Материалы проверки переданы в правоохранительные органы.

Проверки законности эксплуатации других пещер Крыма продолжаются, резюмировали в управлении.