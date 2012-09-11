Директора Ялтинского заповедника оштрафовали за вождение туристов в пещеры
11 сентября 2012, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]
Расположенные на плато Ай-Петри три пещеры эксплуатировались в качестве туристических объектов без правоустанавливающих документов.
Это пещеры Трехглазка, Ялтинская и Геофизическая, сообщает Территориальное управление Госгорпромнадзора по АРК и Севастополю.
«Пещеры использовались без каких-либо правоустанавливающих документов на право пользования недрами, не связанное с добычей полезных ископаемых: разрешение на пользование недрами, проект эксплуатации, акт горного отвода», - уточнили в ведомстве.
По результатам проверки Крымской государственной инспекции по надзору в горнодобывающей и химической промышленности директор Ялтинского горно-лесного заповедника Владимир КАПИТОНОВ привлечен к административной ответственности.
Материалы проверки переданы в правоохранительные органы.
Проверки законности эксплуатации других пещер Крыма продолжаются, резюмировали в управлении.