Анджелина Джоли приедет в лагерь сирийских беженцев
11 сентября 2012, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев во вторник сообщает, что голливудская актриса Анджелина Джоли посетит лагерь беженцев в приграничном городе Заатари в Иордании, куда она прибыла с недельным визитом.
Джоли является посланником доброй воли ООН, она намерена посетить палаточный городок, где размещены свыше 27 тысяч сирийцев, в том числе более 5 тысяч детей школьного возраста.
В поездке актрису сопровождает Верховный комиссар по делам беженцев Антонио Гутеррес и глава МИД Иордании Нассер Джуда.
В настоящее время в Иордании находятся свыше 160 тысяч беженцев из Сирии, передают интернет-СМИ.