Анджелина Джоли приедет в лагерь сирийских беженцев

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев во вторник сообщает, что голливудская актриса Анджелина Джоли посетит лагерь беженцев в приграничном городе Заатари в Иордании, куда она прибыла с недельным визитом.

Джоли является посланником доброй воли ООН, она намерена посетить палаточный городок, где размещены свыше 27 тысяч сирийцев, в том числе более 5 тысяч детей школьного возраста.

В поездке актрису сопровождает Верховный комиссар по делам беженцев Антонио Гутеррес и глава МИД Иордании Нассер Джуда.

В настоящее время в Иордании находятся свыше 160 тысяч беженцев из Сирии, передают интернет-СМИ.