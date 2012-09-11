В США сегодня вспоминают теракт 11 сентября

В США сегодня пройдут памятные мероприятия, посвященных годовщине террористических атак в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года. Атака на башни Всемирного торгового центра стала крупнейшим терактом в истории человечества.



Жертвами теракта стали более 3 тысяч человек. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг считает, что об 11 сентября будут говорить как о дне возрождения, а не скорби. Впервые за десять лет власти отменили традиционную "перекличку" погибших. В планах властей Нью-Йорка - восстановить в будущем Всемирный торговый центр. Планируется построить не два, а пять небоскребов передает РБК. Теракт 11 сентября был совершен смертниками, направившими угнанные ими самолеты на многоэтажные здания. Ответственность за преступление взяла на себя террористическая сеть "Аль-Кайеда".



