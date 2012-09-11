В Непале перевернулся автобус, погибли 27 человек

В Непале произошла автомобильная авария, жертвами которой стали 27 человек. Еще 11 человек получили ранения. На горной дороге в 400 километрах к северо-западу от столицы страны - города Катманду перевернулся автобус.



В настоящее время на месте аварии работают спасатели и полицейские. Накануне в Непале произошло еще одно крупное ДТП с участием автобуса. Тогда в горном ущелье разбился автобус, следовавший в Катманду, передает РИА Новости. В результате аварии погибли по меньшей мере 10 человек.