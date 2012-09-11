Испания не хочет сокращать бюджетные расходы

Евросоюз предоставляет Испании пакет финансовой помощи, но премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что не подпишет эти документы, поскольку от его страны требуют сокращения бюджетных расходов, в частности, сокращения пенсий.

В то же время премьер-министр отметил, что правительство страны еще раз внимательно изучит условия предоставления помощи. Об этом Рахой сообщил в эфире местного телевидения.

Напомним, Европейский Центробанк заявил ранее, что намерен купить гособлигации Италии и Испании, банки которых пострадали от долгового кризиса в еврозоне. По мнению ЕЦБ, это поможет данным странам быстрее получить внешние займы.