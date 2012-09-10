В Турции арестованы производители поддельного алкоголя (ВИДЕО)

Турецкая полиция провела крупную спецоперацию против преступной группировки, которая занималась производством поддельного алкоголя. В Стамбуле в двух цехах были обнаружены около 100 тысяч пустых бутылок, 200 тысяч фальшивых этикеток и 20 бочек с этиловым спиртом.

Полицейские задержали в ходе операции 9 человек. Четверо из них - граждане соседней Болгарии. «Паленый» алкоголь продавали в Анталье и Бодруме. Именно на этих курортах отдыхает много российских граждан.

Согласно турецким законам, задержанным в понедельник злоумышленникам грозят длительные сроки тюремного заключения вплоть до пожизненных.

Отравление подпольным алкоголем происходят в Турции не редко. Напомним, пятеро россиян стали жертвами суррогата в мае 2011 году. Сотрудники турагентств находились в Бодруме. Алкоголь им предложили на яхте. Четверо умерли сразу, на корабле. Были госпитализированы 20 россиян. Одну девушку доставили в Москву, но спасти не смогли.