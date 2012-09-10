В Косово сегодня узаконен статус независимой республики

В Косове сегодня прекращает свою работу миссия Международной гражданской организации, которая в последние годы наблюдала за деятельность правительства края, обеспечивая "подконтрольную независимость".

Сегодня офис МГО в Приштине закроется навсегда.

Соответствующие поправки решением парламента Косово были внесены в Конституцию государства.

Сербия, которая уже официально заявила, что не придает никакого значения отказу Косово от контролируемой независимости, передали Вести.

"АН" писали, что ещё в конце апреля в Косово были переброшены дополнительные силы НАТО для предупреждения беспорядков между албанцами и сербами в преддверии выборов президента Сербии.

Напомним, Косово и Метохия, сербский автономный край, населенный албанским большинством, в 2008 году в одностороннем порядке объявил независимость, которую признали несколько десятков государств Европы, арабского мира, а также США, Австралии и Новой Зеландии – в общей сложности 90 стран. Белград неоднократно подчеркивал, что никогда не признает независимость края.