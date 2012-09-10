Власти Йемена сообщили, что Саид Шихри, известный как второй человек в командовании "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове (AQAP), был убит в ходе операции на юге этой страны.

Шихри, а также еще шестеро человек были убиты в провинции Хадрамаут. В сообщении на официальном сайте правительства Йемена говорится, что Шихри был гражданином Саудовской Аравии, которого власти США отпустили на свободу из лагеря Гуантанамо в 2007 году. На сайте министерства обороны Йемена сообщается, что Шихри был убит вместе с шестью другими боевиками во время спецоперации.

Официальные источники в Йемене сообщили, что Саид Шихри был убит в результате воздушного налета в районе Уади Айн провинции Хадрамаут, передает Би-би-си.США называют AQAP самой опасным подразделением "Аль-Каиды".