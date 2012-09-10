В Германии - акция протеста на запрет обрезания мальчиков
10 сентября 2012, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]
В Берлине еврейские и мусульманские религиозные организации провели совместную акцию протеста против решения окружного суда о том, что в результате обрезания мальчикам наносятся телесные повреждения.
Около тысячи человек приняли участие в акции протеста, на которой с речами выступили главный раввин Берлина и другие религиозные лидеры.
В июне Кёльнский суд постановил, что в результате ритуала обрезания мусульманского мальчика, проведенного в соответствии с верой родителей, ребенку были нанесены телесные повреждения.
После этого Немецкая медицинская ассоциация велела врачам страны прекратить выполнение этой процедуры.
И иудеи, и мусульмане считают, что, независимо от намерений суда, его решение будет использовано против их веры, сообщает корреспондент Би-би-си в Берлине Стивен Эванс.
В среду правительство земли Берлин объявило, что обрезание законно на его территории, если выполнено должным образом.
В свою очередь федеральное правительство, ссылаясь на международное мнение, заявило, что хочет узаконить процедуру обрезания, чтобы поставить точку в этом вопросе.