В Германии - акция протеста на запрет обрезания мальчиков

В Берлине еврейские и мусульманские религиозные организации провели совместную акцию протеста против решения окружного суда о том, что в результате обрезания мальчикам наносятся телесные повреждения.

Около тысячи человек приняли участие в акции протеста, на которой с речами выступили главный раввин Берлина и другие религиозные лидеры.

В июне Кёльнский суд постановил, что в результате ритуала обрезания мусульманского мальчика, проведенного в соответствии с верой родителей, ребенку были нанесены телесные повреждения.

После этого Немецкая медицинская ассоциация велела врачам страны прекратить выполнение этой процедуры.

И иудеи, и мусульмане считают, что, независимо от намерений суда, его решение будет использовано против их веры, сообщает корреспондент Би-би-си в Берлине Стивен Эванс.

В среду правительство земли Берлин объявило, что обрезание законно на его территории, если выполнено должным образом.

В свою очередь федеральное правительство, ссылаясь на международное мнение, заявило, что хочет узаконить процедуру обрезания, чтобы поставить точку в этом вопросе.